Республиканцы заявили о необходимости досрочного введения санкций против России

США следует ввести санкции против России уже сейчас, чтобы предотвратить «вторжение» Москвы на территорию Украины. Об этом заявили сенаторы-республиканцы на брифинге по итогам встречи с главой государства Джо Байденом.

Американская делегация, которая провела переговоры на Украине, отчиталась хозяину Белого дома об итогах встречи. Конгрессмены подчеркнули, что и Вашингтон, и Киев придерживаются одной позиции относительно ситуации в Восточной Европе.

Некоторые сенаторы-республиканцы во время общения с прессой также объявили, что выступают за введение антироссийских санкций уже сейчас. Рестрикции должны стать средством «сдерживания» Москвы.

«После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — заявила сенатор Джони Эрнст.

Запад уже несколько месяцев активно обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве неоднократно опровергали подобные заявления и обращали внимание, что РФ выступает за мир.