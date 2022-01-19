Энтони Блинкен сообщил о скором назначении американского посла на Украине

Новый посол США на Украине хорошо знает регион, в котором будет работать. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Дипломат отметил, что назначение американского посла произойдет в скором времени. Блинкен также добавил, что представитель Соединенных Штатов на Украине хорошо ему знаком.

«Я бы ожидал, что данное выдвижение состоится очень скоро», — говорится в комментарии главы внешнеполитического ведомства.

Энтони Блинкен прибыл в Киев утром 19 января. За этот день дипломат провел встречи со своим коллегой Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.