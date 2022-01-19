В Германии началось расследование против главы МИД ФРГ Бербок и вице-канцлера Хабека

Прокуратура Берлина начала расследование, в котором фигурирует министр иностранных дел Анналена Бербок, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, а также другие ключевые политики из партии «Зеленые», входящей в новое коалиционное правительство Германии, сообщает Welt.

В частности, министров подозревают в получении незаконных выплат от «Зеленых» во время пандемии коронавируса в 2020 году. Бербок и Хабек являлись членами правления партии, по сути — ее руководителями: предполагается, что они получили «коронавирусные» надбавки в 1500 евро каждый, чем нанесли ущерб бюджету «Зеленых».

Отмечается, что во время предвыборной кампании в бундестаг осенью 2021 года шли дискуссии о допустимости такой выплаты Бербок, которую прочили не только в министры, но даже в канцлеры страны. Сама политик уже пожалела, что приняла (или же назначила сама себе) партийную выплату.

«Я, конечно, зверски разозлилась на себя за собственную ошибку», — цитирует Бербок издание Welt.

18 января в Москве состоялись переговоры Анналены Бербок и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Подробнее об итогах встречи — в нашей статье.