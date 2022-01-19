Рар поведал, почему Бербок «переобулась» на встрече с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в Москве именно в этом качестве, а не как лидер партии «Зеленые», продемонстрировав прекрасный образец «переобувания».

Такое мнение в эфире телеканала «Вместе-РФ» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшуюся накануне встречу глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

В ходе завершавшей переговоры совместной пресс-конференции Бербок заявила, что для Германии важно сохранить конструктивные отношения с Россией, так как их стабильность является безальтернативной основой для блага народов двух стран. Однако при этом немецкий министр все же предостерегла Россию от того, чтобы использовать новый газопровод «Северный поток – 2» в качестве энергетического оружия, пригрозив санкциями.

Как отметил, комментируя выступление Бербок, Александр Рар, глава МИД ФРГ, отойдя в Москве о резкой антироссийской риторики, привычной для ее партии, продемонстрировала умение «переобуваться».

Спустя считанные месяцы после назначения министром иностранных дел Бербок теперь выступает не с той позиции, которую она занимала, как лидер конкретной политической силы, а с позиции главы дипломатического ведомства крупной европейской страны. И в этом качестве Бербок смогла удивить многих, продемонстрировав нацеленность на диалог с Россией.

«Слава богу, госпожа Бербок переобулась. Она больше не выступает как лидер «Зеленых»» – эта партия резко настроена против России и постоянно ее критикует. Она выступила как министр иностранных дел большой европейской страны. Она приняла на себя ответственность – и правильно. Она тоже во многом предлагает диалог с Россией, который никто закрывать не хочет. Мне кажется, что даже предложены новые идеи и возможности его углубить», — отметил Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Бербок, по его словам, решила наладить российско-германские отношения через взаимодействие в энергетической сфере, так как Берлину на время «зеленого» энергоперехода необходимо сотрудничество с Москвой. А более глобальные темы, такие как нерасширение НАТО на Восток, вряд ли станут главными диалоге между РФ и ФРГ.

«Мы знаем, что Германия в 2008 году наложила вето на вступление Украины в НАТО, и об этом надо помнить. Но в главных вопросах о том, давать ли РФ гарантии нерасширения НАТО, Германия некомпетентна. Она может высказывать свое мнение, но это все решается в Вашингтоне, поэтому переговоры Москва будет вести с ним», — объяснил Рар.

Напомним, ранее сама министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов обсуждать с Москвой вопросы общей безопасности в Европе.