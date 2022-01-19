МИД Великобритании включил в санкционный список против Ливии сына Каддафи и бизнесмена Пригожина

Российский бизнесмен Евгений Пригожин и сын убитого президента Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи попали в санкционный список Великобритании, введенный против североафриканской страны. Об этом сообщает Libya al-Ahrar.

Сын убитого лидера африканской страны мог попасть в санкционный список из-за выдвижения своей кандидатуры на несостоявшихся выборах.

Куда более примечательно попадание в ограничительный лист петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, против которого ранее Евросоюз уже ввел санкции якобы за «подрыв безопасности» в Ливии. Сам Пригожин отрицает наличие каких-то проектов в этой стране.