Олейник рассказал о конфузе, возникшем во время суда над Порошенко

Идущий на Украине судебный процесс против экс-президента Петра Порошенко представляет собой «полный маразм» и пока не ясно, чем кончится это дело.

Об этом в эфире российского телеканала «Россия – 1» заявил бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, по словам которого, судья, ведущий процесс против Порошенко, должен заявить о самоотводе, но по какой-то причине от этого не делает.

«Конфуз в том, что судит его (Порошенко) судья, которого он сам назначал пять лет назад. Честнейший же человек, не может же Порошенко подписать указ на человека, который не достоин быть судьей, — иронично напомнил Олейник. — Это полный маразм. Как бывший председатель суда я говорю, что это конфликт интересов, надо делать самоотвод. Но, вероятно, есть кое-кто на этого судью, кто говорит: "Не смей". Не случайно Порошенко ходатайствовал о смене суда. Но оставили».

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Также экс-депутат указал на то, что многие юристы на Украине уже поняли, чем им может грозить участие в суде против Порошенко и стараются с ним не связываться, чтобы не оказаться под прессингом сторонников олигарха, оказавшись с Порошенко один на один.

«Я скажу, что там плохое дело. Там генеральный прокурор должен подписывать, а подписал заместитель. Все умывают руки. Чем это закончится – мы посмотрим, потому что сегодня многие судьи уже поняли эту историю. Только принял решение об аресте имущества Порошенко – сразу попал на "Миротворец", а дальше будут прессовать, — объяснил Олейник. — То есть, ты останешься с Порошенко один на один. Умоет руки Зеленский, генеральный прокурор».

Также известный политолог и публицист Владимир Корнилов обратил внимание на то, что Порошенко оказался под судом на Украине по той самой статье, которую он сам внес в Уголовный кодекс страны в бытность ее президентом.

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Эта ситуация, по словам эксперта, демонстрирует, насколько несостоятельной является украинская уголовная система.

«Порошенко сейчас собираются привлекать по статье, которую он сам внес в Уголовный кодекс – «Оскорбление чести и достоинства президента Украины». Судит его судья, которого сам Порошенко и назначил. Вот она, вся судебная система, система правоохранительных органов. Сейчас Порошенко, который эту систему создавал, точно как Саакашвили в Грузии, который создавал якобы те реформы, он кричит: «Все коррумпировано, все куплены, все нарушают закон и порядок»», — напомнил Корнилов.

Эта ситуация, подчеркнул политолог, является лучшим опровержением для российских либералов, которые пытаются критиковать власти, указывая на соседние страны и заявляя, что у переживших цветные революции Грузии и у Украины «все получилось», заключил Корнилов.