Диетолог Макиша перечислила сохраняющие хорошее настроение продукты

Хорошее настроение и здоровый организм практически неразделимы. Диетолог Марина Макиша назвала список полезных продуктов, которые улучшают физическое и эмоциональное состояние человека.

Специалист особенно отметила черный горький шоколад, в котором содержание какао-бобов достигает 80%. Такой продукт благотворно влияет на самочувствие человека. Но Макиша предупредила, что чрезмерное употребление шоколада может оказать противоположный эффект. Для поддержания здоровья достаточно есть 20-30 граммов продукта в день.

Диетолог отметила, что ученые из Австралии проводили исследование о пользе темного шоколада. Они выявили, что продукт обладает антиоксидантными и полифенольными свойствами, которые стабилизируют кишечную микрофлору и положительно влияют на настроение человека, поскольку помогают выработать до 95% серотонина.

Также хорошо на настроении человека отражается употребление зелени и кисломолочной продукции. За счет клетчатки и множества полезных веществ улучшается пищеварительная система и настроение.