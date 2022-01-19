Клайпедский порт столкнулся с последствиями отказа от грузов РФ и Белоруссии

Отказ Литвы от продолжения транзита произведенных в Белоруссии калийных удобрений через свою территорию ставит Клайпедский порт в очень трудное положение, которое может обернуться не только сокращением объема грузооборота, но и увольнением сотрудников.

Об этом пишет информационный портал Baltnews, комментируя решение литовских властей полностью прекратить транзит попавшего под санкции США предприятия «Беларуськалий» через свою территорию, включая и Клайпедский порт. Если это решение будет реализовано, Клайпеда, по предварительным подсчетам, лишится трети своего грузооборота, а половина работников порта лишатся работы.

Именно потеря рабочих мест является станет самым тяжелым последствием реализации решения властей Литвы, считает мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

«Потеря рабочих мест в стивидорных компаниях, которые пострадают напрямую, будет самой большой потерей. Это высокооплачиваемая и ценная работа, на которой работают высококвалифицированные специалисты. Конкретных цифр нет, но говорят, что их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен», — предупреждает глава портового города.

Также Грубляускас отметил, что, хоть городской бюджет Клайпеды, и не пострадает из-за потери доходов от транзита продукции «Беларуськалия», но поступлений недосчитается государственная казна, поэтому эта ситуация является очень убыточной для Литвы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

По мнению президента Ассоциации литовских стивидорных компаний Вайдотаса Шилейки, пока трудно предсказать, как именно потеря белорусского транзита скажется на Клайпедском порте в ближайшем будущем, но последствия скажутся на всем транспортно-логистическом секторе Литвы, поэтому и порт, конечно, их ощутит.

«Если бы терминал по перевалке удобрений остался без работы, я не думаю, что он ничего бы не предпринял, мог бы грузить другие грузы. Это специализированный терминал для сыпучих грузов, кроме удобрений, он может обрабатывать сельхозпродукцию и другие навальные грузы, — заявил Шилейка. — Потребуются некоторые инвестиции, чтобы адаптировать его к другим видам деятельности, но это возможно.

Освободившиеся портовые и логистические мощности будет трудно переориентировать на какие-то другие грузы, и к тому же эта ситуация может привести к усилению внутренней конкуренции в порту.

Терминал, занимавшийся белорусскими удобрениями, рассчитан на 10-11 миллионов тонн грузов в год, и на данный момент практически невозможно найти на рынке такое количество транзитных грузов, чтобы компенсировать убытки.

«В Литве и соседних странах нет новых заводов, производящих какую-либо продукцию, которую можно было бы провезти через порт. Мы полагаем, что может быть перераспределение грузов внутри порта, например, литовского зерна», — рассуждает Шилейка.

В то же время глава дирекции Клайпедского порта Альгис Латакас прямо заявил, что потеря белорусского грузооборота станет для Литвы ужасной потерей. Однако, по его словам, руководство порта уже работает над проработкой нескольких возможных сценариев, чтобы попытаться минимизировать убытки. Речь, по словам Латакаса идет не только о потере транзита белорусских калийных удобрений, но и белорусских нефтепродуктов.

Как отметил Латакас, дирекций порта оценила возможные сценарии развития событий и составила несколько планов действий. По мере того, как Клайпедский морской порт будет терять потоки грузов с востока, руководство будет искать новые возможности на других направлениях.