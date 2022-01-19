Аналитик Жилин назвал выдумкой заявления США о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Соединенные Штаты встревожены возможностью России разместить в Белоруссии ядерное оружие, однако в этом нет никакой необходимости, заявил военный аналитик, полковник запаса Александр Жилин.

По его словам, Россия не станет разворачивать ядерный потенциал на территории республики по ряду причин. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых — РФ серьезно относится к выполнению обязательств, касающихся нераспространения такого типа оружия, передает телеканал «360».

«Это, безусловно, выдумка. Никто в Белоруссии ничего не будет размещать. У меня просто один вопрос к авторам этих размышлений. Зачем размещать в Белоруссии ядерное оружие?» — задался вопросом Жилин.

Военный аналитик обратил внимание, что если речь идет о гиперзвуковом оружии, то несколько сотен километров при его использовании не станут решающими. Соответственно, нет смысла перебрасывать его в Белоруссию. Кроме того, на вооружении ВС РФ находятся уникальные мобильные комплексы, которые могут моментально отреагировать на любую угрозу со стороны потенциального противника.