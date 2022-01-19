Специалисты из Академии медицинских наук в Китае научились определять риск смерти по сетчатке глаза

Разница между возрастом сетчатки и реальным возрастом человека связана с повышенным риском смерти, сообщили ученые из Академии медицинских наук в Китае.

Ученые пытались выяснить, сможет ли искусственный интеллект определить возраст сетчатки человека по изображениям глазного дна и определить разницу между полученными данными и реальным возрастом испытуемого. Они проанализировали 80 169 изображений глазного дна, полученных от 46 969 взрослых людей в возрасте от 40 до 69 лет.

Оказалось, что состояние сетчатки взаимосвязано с потенциальной смертностью. Разница в один год соответствовала увеличению риска летального исхода на 2%. Этот показатель может вырасти до 3% с учетом других факторов: высокое кровяное давление, лишний вес, образ жизни и прочее.

Предполагается, что новый метод станет еще одним инструментом скрининга. Статья опубликована в научном издании British Journal of Ophthalmology.

В некоторых случаях трудности со сном, например, неспособность быстро заснуть или долгий сон, — это один из предвестников гораздо более серьезной проблемы со здоровьем. Среди возможных причин такого состояния медик назвал повышенный холестерин, сообщает телеканал «360».