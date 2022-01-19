Блинкен не привезет Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности на переговоры в Женеве

Власти США не готовы представить России письменный ответ по гарантиям безопасности. Об этом стало известно из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена во время пресс-конференции в Киеве.

В Женеве состоятся переговоры Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломат отметил, что не привезет ответ по безопасности на этот саммит.

«Я не представлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — говорится в комментарии Блинкена.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о предпочтениях Москвы по безопасности. РФ хотела бы договориться прежде всего с США, пояснил дипломат.