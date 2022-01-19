Очевидцы показали затянутую горячим паром набережную Фонтанки после прорыва трубы

Видео с затянутой горячим парой набережной Фонтанки в Петербурге было снято очевидцами.

Коммунальщики занимаются устранением последствий прорыва теплосети, который случился возле дома, расположенного по адресу Набережная реки Фонтанки, 100. Инцидент произошел возле Горсткина моста. Там лопнула труба с горячей водой, сообщает издание «Невские Новости». Проход по мосту оказался перекрыт, и все окрестности заволокло клубами пара.

Сотрудники «Теплосети» начали диагностику вышедшего из строя участка трубопровода, по результатам которой будет принято решение о замене теплотрассы.

Этот зимний сезон оказался для Петербурга крайне непростым. Аварии на теплосетях и водопроводах происходят уже не в первый раз. Недавно коммунальщик получил ожоги, пытаясь справиться с последствиями прорыва трубы. Однако администрация губернатора Александра Беглова так и не устранила проблему, и инциденты с авариями на системах водоснабжения регулярно повторяются.