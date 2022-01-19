Песков ответил на вопрос о проекте обращения к Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение депутатов Госдумы внести на рассмотрение палаты проект обращения к лидеру страны с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Речь идет об инициативе представителей фракции КПРФ. По мнению авторов документа, признание республик Донбасса создаст основания для защиты их народов от внешних угроз, пишет РИА Новости.

«Не знаем (о проекте. — Прим. ред.)», — так Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Проект обращения к Путину ранее появился в электронной базе нижней палаты российского парламента. ЛНР и ДНР предлагается рассматривать как «самостоятельные, суверенные и независимые государства».