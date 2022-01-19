Граждане Мали поддерживают продолжение работы президента Ассими Гоита

Граждане Мали хотят, чтобы национальный лидер Ассими Гоита продолжил управлять страной. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел статистик и экономист Сидики Гиндо, сообщает Mali Actu.

По данным СМИ, беседа с местными жителями в столице проводилась с 14 по 16 января текущего года. В общей сложности опросили 1345 человек. Согласно результатам, большинство жителей африканской республики положительно оценивают деятельность главы государства.

«Несмотря на неоднородность политических сил и партийной организации, для властей результаты в целом благоприятны. Так, 94,35% населения Бамако выступают за перенос выборов, в то время как 5,43% выступили за скорейшее голосование. 0,22% затруднились с ответом», — говориться в сообщении.

Среди ответов малийцев, имеющих высшее образование, отличий также не много. По данным Гиндо, более 90% граждан поддерживают текущий курс руководителя страны.

«Далее: 81,71% из 1345 респондентов считают подходящим провести избирательный процесс минимум через два года, для 63,72% переходный период является необходимой мерой минимум на три года. 49,29% выступили за четыре», — поделился статистик.

Федеральное агентство новостей /

Что касается мнения жителей о результатах работы правительства, то деятельность кабмина также получила высокие оценки.

«При этом санкции ЭКОВАС в отношении Мали 92,42% населения считают несправедливыми, а 86,62% населения довольны реакцией властей на ответные ограничительные меры. Кроме того, согласно тому же опросу, 94,28% малийцев хотят, чтобы нынешняя команда управленцев осталась. Далее: 96,28% или 9 из десяти человек сообщают, что не удовлетворены поддержкой со стороны Франции (82,30% совсем не удовлетворены, а 13,98% не удовлетворены). 93,83% безоговорочно доверяют России. 97,55% жителей столицы положительно высказываются о президенте Ассими Гоита», — свидетельствуют данные Сидики Гиндо.

Премьер-министр Шогель Кокалла Маига, согласно результатам социологического исследования, имеет поддержку в 91,30%.