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Граждане Мали поддерживают продолжение работы президента Ассими Гоита

Политика
Граждане Мали поддерживают продолжение работы президента Ассими Гоита

Граждане Мали хотят, чтобы национальный лидер Ассими Гоита продолжил управлять страной. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел статистик и экономист Сидики Гиндо, сообщает Mali Actu.

По данным СМИ, беседа с местными жителями в столице проводилась с 14 по 16 января текущего года. В общей сложности опросили 1345 человек. Согласно результатам, большинство жителей африканской республики положительно оценивают деятельность главы государства.

«Несмотря на неоднородность политических сил и партийной организации, для властей результаты в целом благоприятны. Так, 94,35% населения Бамако выступают за перенос выборов, в то время как 5,43% выступили за скорейшее голосование. 0,22% затруднились с ответом», — говориться в сообщении.

Среди ответов малийцев, имеющих высшее образование, отличий также не много. По данным Гиндо, более 90% граждан поддерживают текущий курс руководителя страны.

«Далее: 81,71% из 1345 респондентов считают подходящим провести избирательный процесс минимум через два года, для 63,72% переходный период является необходимой мерой минимум на три года. 49,29% выступили за четыре», — поделился статистик.

Граждане Мали поддерживают продолжение работы президента Ассими Гоита
Федеральное агентство новостей  / 

Что касается мнения жителей о результатах работы правительства, то деятельность кабмина также получила высокие оценки.

«При этом санкции ЭКОВАС в отношении Мали 92,42% населения считают несправедливыми, а 86,62% населения довольны реакцией властей на ответные ограничительные меры. Кроме того, согласно тому же опросу, 94,28% малийцев хотят, чтобы нынешняя команда управленцев осталась. Далее: 96,28% или 9 из десяти человек сообщают, что не удовлетворены поддержкой со стороны Франции (82,30% совсем не удовлетворены, а 13,98% не удовлетворены). 93,83% безоговорочно доверяют России. 97,55% жителей столицы положительно высказываются о президенте Ассими Гоита», — свидетельствуют данные Сидики Гиндо.

Премьер-министр Шогель Кокалла Маига, согласно результатам социологического исследования, имеет поддержку в 91,30%.

#россия #мали #гоита