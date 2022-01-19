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Кремль: Россия не получала от Израиля предложение о проведении саммита с Украиной

Политика
Кремль: Россия не получала от Израиля предложение о проведении саммита с Украиной

Москва не получала предложений провести саммит лидеров Россия — Украина в Израиле. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Портал Axios со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту РФ Владимиру Путину провести саммит с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, поступало ли соответствующее предложение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности помочь России и Украине решить разногласия. По его словам, страна может стать площадкой для проведения саммита. Дмитрий Песков поприветствовала предложение Турции об урегулировании ситуации вокруг Украины

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