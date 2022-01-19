Политолог Бредихин: сотрудничество на Курилах сделает Японию союзником России

Одно решение российских властей по Курильским островам может кардинально изменить отношения с Японией, и даже превратить Токио в верного союзника Москвы. С таким заявлением выступил политолог Антон Бредихин.

Высказывание эксперта приводит «ПолитРоссия». По мнению аналитика, ключевым прорывом в отношениях двух держав может стать приглашение японского бизнеса и инвесторов для развития архипелага, на который японские власти продолжают заявлять территориальные претензии. Бредихин предупредил, что решительный шаг Кремля может вызвать неоднозначную реакцию как в России, так и в Стране восходящего солнца, однако в долгосрочной перспективе Москва получит надежного и верного союзника у восточных рубежей.

«Возможно, даже будет негласная поддержка со стороны государства, чтобы японские бизнесмены принимали участие в подобных проектах. Так что мы и негодование услышим, но в то же время увидим и позитивные результаты этого решения Москвы Россия сделала очень сильный геополитический ход. Он направлен на то, чтобы Япония – сильное государство, одно из ведущих в мире – стало нашим союзником, причем независимым», — объяснил собеседник «ПолитРоссии».

Ранее официальный Токио выразил намерение продолжить диалог с Москвой по поводу Курильских островов и заключения мирного договора. Премьер-министра островного государства Фумио Кисида подчеркнул, что японские власти готовы продолжать диалог на основании существующих соглашений и достигнутых в 2018 году в Сингапуре договоренностей.