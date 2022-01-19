Курский депутат Карцев принес в красную зону коронавирусной больницы сало и самогон

Депутат Курской областной Думы Николай Карцев принес в красную зону коронавирусной больницы сало, самогон и банку меда, которые подарил пациентам.

Народный избранник рассказал «Курскому интернет-телевидению» о своем походе в COVID-госпиталь. Подарки, которые он принес пациентам, он назвал «лекарствами от коронавируса». Среди них — сало, чеснок, самогон и банка меда.

«Я принес лекарства от коронавируса — сало, банку меда, чеснок, хрен и банку самогона», — пояснил Карцев.

Депутат пояснил, что, по его мнению, страх способствует снижению иммунитета, а паника вокруг пандемии коронавируса является «психозом». В качестве примера он привел случай, когда две бабушки, которые ни с кем не общались, якобы заболели от «самовнушения». Политик отметил, что сам лично он ничего не боится.

Ограничение продажи алкоголя на фоне пандемии коронавируса может привести к ухудшению здоровья населения, сообщил телеканал «360». Дело в том, что такая ситуация может резко увеличить рынок контрафакта.