Зеленский и Столтенберг поговорили об участии Украины в июньском саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующая публикация появилась на странице лидера страны в Twitter.

Как отметил Зеленский, стороны обсудили возможное участие Киева в июньском саммите Североатлантического альянса. Собеседники также обменялись мнениями по темам, связанным с обеспечением стабильности в Европе.

«Политика открытых дверей остается неизменной!» — написал украинский президент.

Зеленский ранее провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После беседы президент заявил, что рассчитывает на «усиление экономического и финансового взаимодействия».