Сатановский вспомнил тонкий анекдот про раввина во время эфира об отношениях России и США

Политолог и востоковед Евгений Сатановский посмеялся над особенностями сложных отношений России и США. Он вспомнил актуальный анекдот, чтобы описать диалог двух стран.

Эксперт выступил в эфире «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым. Они обсудили взаимодействие Москвы и Вашингтона. Сатановский смог провести острую юмористическую аналогию, комментируя сложную работу государств по установлению контактов.

«К раввину пришел юноша с горящими глазами, и спросил, что может дать синагога молодому человеку, имея в виду карьеру, полезные знакомства, продвижение по службе. Ребе посмотрел на него, а было это еще до революции, и сказал грустно: "Хорошего — ничего, но нагадить...". А это что, не похоже на наши отношения с Соединенным Штатами?» — удачно и точно пошутил Евгений Сатановский.

Ранее востоковед оценил высказывание пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова об участии Вашингтона в переговорах России и Украины. Официальный представитель Кремля предложил, чтобы Москва стала стороной диалога Соединенных Штатов и Латинской Америки. По мнению Евгения Сатановского, это был «тонкий политический троллинг».