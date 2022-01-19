Портал Sova.info стал новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» заключила сотрудничество с еще одним онлайн-изданием. Новым партнером стал самарский информационный портал Sova.info.

Информация о появлении нового партнера появилась на официальном сайте медиагруппы. Sova.info — информационный портал, который публикует самые свежие и важные новости Приволжского федерального округа.

О новом сотрудничестве высказался глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он поприветствовал партнера и высказался об успешных общих проектах, которые ждут их в будущем.

«Портал Sova.info, несмотря на свою молодость (коллеги работают с июня 2020 года), уже зарекомендовал себя и завоевал достойную аудиторию», — заметил Столярчук.

Медиагруппа регулярно расширяет число своих партнеров. В конце минувшего года к «Патриоту» присоединился портал FBM.ru, новости которого посвящены экономической тематике.