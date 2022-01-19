Минобразования проведет проверку чувашской школы из-за мизерных порций салата

Министерство образования Чувашии проведет проверку школы, в которой детям выдали мизерные порции салата.

Ведомстве заявило, что данная ситуация подчеркивает необходимость жесткого контроля за организацией питания в городских учреждениях.

Инцидент произошел 17 января в новочебоксарской школе №12. Там старшеклассникам на обед дали порцию салата, которая едва покрывала дно тарелок. Как только дети увидели «угощение», то сразу же начали его фотографировать, отметили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия».

Как сообщил сайт школы, вес салата составляет всего 31 грамм. Пользователи социальной сети удивились мизерной порции и задались вопросом, сколько она на самом деле весит.