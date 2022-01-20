Битва асов. Как советские летчики разгромили американские ВВС во время Корейской войны

Корейская война 1950-1953 года стала первым и крупнейшим «горячим» конфликтом холодной войны между США и СССР. Особую роль в противостоянии сверхдержав стала авиация, которая бурными темпами развивалась.

С самого начала войны ВВС КНДР не обладали превосходством над авиацией Южной Кореи. Тем не менее, это нивелировалось значительным преимуществом северокорейцев в сухопутных силах и давало шанс на быстрое занятие полуострова. В ходе Тэджонской операции Корейская Народная Армия (КНА) почти достигла этой цели, выбив противника на узкую полоску земли на юго-западе полуострова в районе Пусана. Правительство Южной Кореи оказалось на грани полного разгрома.

wikipedia.org / US Navy

Однако осенью 1950 года в Корее появился американский контингент, и в ходе войны наступил перелом. Теперь уже КНДР оказалась под угрозой уничтожения, когда армия США контролировала около 90% ее территорий. Ее спасло только вступление в войну Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) под видом «китайских добровольцев». Вместе с северокорейской армией они начали контрнаступление и отбросили американцев южнее 38-й параллели, заняв столицу — Сеул. Такое стремительное наступление стало возможным только благодаря прикрытию с воздуха советскими авиационными частями Дальневосточного округа.

Первый бой между советскими и американскими истребителями произошел 1 ноября 1950 года. Шесть реактивных МИГ-15 атаковали поршневые Р-51 «Мустанг», которые патрулировали границу между Китаем и Кореи. Из-за большого превосходства в скорости красных соколов американские пилоты ретировались без боя. Командование «южан» осознало, что теперь они не могут безнаказанно совершать свои налеты: в небе Кореи появилась советская реактивная авиация.

wikipedia.org / Mark Harkin / CC BY 2.0

Следующее боевое столкновение ВВС сверхдержав произошло 8 ноября 1950 года, когда семьдесят «летающих крепостей» В-29 получили приказ разрушить мост через Ялуцзян у Синыйджу — главную коммуникационную артерию, по которой происходило пополнение и снабжение китайской армии в Корее. Для сопровождения было несколько отправлено несколько «Мустангов» и реактивных истребителей F-80. Пресечь бомбардировку предстояло советским МИГам. В ходе боя была сбита одна «летающую крепость» и один МИГ, но американцам не удалось уничтожить мост.

После этих боев воздушные схватки между ВВС США и СССР стали регулярными. Американские стратеги планировали полное уничтожение военных объектов КНДР и коммуникаций, связывающих страну с Китаем. Задачи советской авиации была чисто оборонительной — препятствовать данным налетам.

Однако попытки непосредственно поддержать с воздуха наземные части НОАК и КНА закончились неудачей. Весной 1951 года были предприняты попытки постройки аэродромов в Северной Корее для более близкого размещения советской авиации к линии фронта. Однако американцы нацелили на эти объекты основные силы своей авиации и сорвали строительство аэродромов.

По данным Генерального Штаба ВС СССР, за всё время войны в Корее было сбито 1097 американских самолетов только в воздушных боях (считая как истребители, так и бомбардировщики). При этом советская авиация потеряла 335 единиц техники.