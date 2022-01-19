Фонд борьбы с репрессиями изучает дело умершего в полицейском участке гражданина Франции

Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями изучает загадочную смерть 19-летнего француза в полицейском участке.

Гражданин Франции Аллан Ламбин в ночь с 9 на 10 февраля 2019 года ехал на машине вместе со своим отцом Франком и двумя друзьями. Шел дождь, дорога была скользкой, и автомобиль съехал в кювет. Очевидцы вызвали правоохранителей и экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели тестирование молодого человека и его отца на алкогольное опьянение и выяснили, что количество спиртного в крови немного превышало норму. Свидетели уточнили, что правоохранители вели себя агрессивно и пытались спровоцировать Аллана и Франка Ламбина.

Отец молодого человека заявил, что один из полицейских повалил Аллана на землю и надавил ему коленом на грудь. Парень кричал, что ему больно. Затем правоохранители оглушили и отнесли его в машину, а потом отвезли в полицейский участок. Там молодого человека заперли в камере. Врач после осмотра сообщил, что состояние Аллана позволяет держать его в заключении. На записях с камер видеонаблюдения видно, что через несколько минут после ухода медика парень встает и падает. В течение двух часов 19-летнего француза никто не проверял.

Полиция вызвала скорую, но молодого человека так и не удалось спасти. Судмедэкспертиза списала травмы на последствия ДТП. Об избиении полицейскими в отчете не было ни слова. Отец Аллана добавил, что за время следствия уже сменилось четыре судьи, один из которых не стал запрашивать экспертизу. Согласно версии правоохранителей, парень упал, ударился головой и умер, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спустя год после трагедии адвокату Ламбина удалось добиться повторной экспертизы, которая установила, что Аллан погиб от удушья и что его можно было спасти, если бы скорую помощь вызвали раньше. Правозащитники российского ФБР осуждают насилие и халатность со стороны полиции. Фонд призывает правоохранителей Франции пресечь подобные практики и провести беспристрастное и объективное расследование обстоятельств смерти молодого человека.