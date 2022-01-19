Почти 100% югорчан обеспечены широкополосным доступом к Сети

Почти в каждый дом Югры проведен качественный интернет за счет реализации региональных проектов, входящих в состав портфеля «Цифровая экономика».

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на заседании проектного комитета округа, что из 12 показателей пять достигли плановых значений, а семь превысили плановые по итогам 2021 года. На реализацию портфеля проектов бюджет направил 137,6 миллиона рублей, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Широкополосным доступом к интернету обеспечены почти все югорчане, а 94% имеют высокоскоростной доступ. Во всероссийском рейтинге регионов Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место по уровню цифровой трансформации.

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» за три года проведено 446 километров линий связи, в том числе в труднодоступные населенные пункты, отметил директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.