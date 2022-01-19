Владимир Путин указал на совместную работу России и Ирана в борьбе с террористической угрозой

Сирийские власти смогли справиться с террористической угрозой с помощью России и Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с лидером Ирана Эбрахимом Раиси российский лидер указал на совместную работу Москвы и Тегерана в борьбе с террористической угрозой. Переговоры проходят в Кремле.

«Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», — говорится в заявлении главы государства.

Ранее Раиси назвал свой визит в Москву поворотным. Лидер республики отметил, что переговоры с российской стороны внесут свой вклад в безопасность на мировом уровне.