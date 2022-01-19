Политолог Ищенко: Запад будет вынужден принять российские условия по гарантиям безопасности

Запад будет вынужден принять российские предложения по гарантиям безопасности и признать зону влияния России в Восточной Европе. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ищенко отметил, что США осознают опасность, которая исходит от российской столицы, и стремятся не потерять доминирующего положения на западных территориях ЕС. Поэтому представители Соединенных Штатов рассматривают возможность признания приоритета РФ на Украине, в Донбассе и на территории Восточной Европы.

Ищенко также пришел к выводу, что Москва может реализовать сценарий, который в результате приведет США и ЕС к плачевным результатам. Если Запад не одобрит российские условия, Россия заставит его бежать из Восточной Европы. Поэтому политолог считает, что на предложения РФ о гарантиях безопасности необходимо согласиться и начать конструктивный диалог сначала «по мягкому варианту».

«На данном этапе юридическое оформление российского статуса ДНР/ЛНР будет не концом, а лишь началом большого и крайне неприятного для коллективного Запада переоформления общего формата отношений в Восточной Европе», — объяснил эксперт.

Ростислав Ищенко опубликовал тематическую статью на сайте издания «Украина.ру». В материале политолог провел подробный анализ ситуации на международной арене, которая касается российских предложений по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не нуждается в переговорах по гарантиям безопасности, которые могут идти без конца. Он выразил надежду, что Запад «не заболтает» кремлевские предложения.