«Аэрофлот» отреагировал на скандал с участием Волочковой

Российская авиакомпания «Аэрофлот» дала официальный комментарий по поводу скандала с участием бывшей примы Мариинского театра Анастасии Волочковой. В компании отметили, что в письменной и устной форме предупреждали экс-балерину о последствиях ее поведения.

Поводом для инцидента с участием Волочковой стало нежелание звезды пользоваться индивидуальными средствами защиты. После отказа знаменитости надевать маску она начала ругаться с бортпроводниками и мешать другим пассажирам самолета.

«Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — говорится в заявлении авиакомпании.

Волочкова отправилась проводить праздничные январские дни на Мальдивы, откуда и возвращалась со своим спутником Сергеем рейсом «Аэрофлота» в Москву. Как только воздушное судно село в аэропорту, знаменитость встретили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов выписали ей сразу несколько протоколов. Бывшей звезде балета теперь грозит арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.