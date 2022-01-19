Андрей Норкин поделился новым анекдотом о назойливой Наташе и богатом начальнике

Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей традиционным анекдотом в эфире программы «Место встречи». Шутка была о назойливой девушке, которая пыталась соблазнить начальника.

В эфире на телеканале НТВ обсуждали встречу министров иностранных дел России и Германии. Некоторые эксперты обратили внимание, что Берлин решил начать переговоры с Москвой с визита в Киев. Этот факт стал причиной бурного обсуждения.

Телеведущий решил прервать дискуссию и разрядить обстановку в студии новым смелым анекдотом. Шутка была о назойливой Наташе и женатом начальнике.

«— Сергей Николаевич, приезжайте сегодня вечером ко мне домой! — Наташенька, но ты же знаешь, что я женат; — Сергей Николаевич, вы столько зарабатываете, а любовницу заводить не хотите. Не по-православному это!» – сказал Норкин, чем буквально взорвал зал.

Присутствующие наградили журналистами бурными овациями за остроумную колкость.

Стоит отметить, что Андрей Норкина регулярно радует зрителей новыми анекдотами. Его шутки стали отличительной чертой политического шоу. Неоднократно героями колкостей становились знаменитые личности. Недавно в эфире передачи он рассказал анекдот о президента России Владимире Путине и экс-лидере США Бараке Обаме. По сюжету они отправились рыбачить в Туву.