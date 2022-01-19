Жителю Уфы грозит срок за призывы к нападению на силовиков со «стволами и ножами»

Правоохранители задержали мужчину, который призывал нападать на силовиков и использовать для этого оружие.

Установлено, что житель Уфы, у которого уже ест судимости, писал соответствующие сообщения в Telegram-канале. Инцидент произошел в апреле 2021 года.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Теперь россиянину грозит до 5 лет тюрьмы или крупный штраф. Мужчина признал свою вину полностью.

Ранее житель Симферополя отделался условным сроком за призывы к экстремизму. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник призывал граждан нападать на людей по национальному признаку.