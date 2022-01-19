Дипломат Рябков назвал контрпродуктивным участие широкого круга стран в саммите по безопасности

Россия намерена договориться по гарантиям безопасности прежде всего с Соединенными Штатами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат выступал на площадке клуба «Валдай». Заместитель руководителя ведомства считает, что вовлечение широкого круга стран в этот процесс может оказаться контрпродуктивным.

«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами», — сказал Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что у России пока нет основания для нового раунда переговоров с США по гарантиям безопасности. Однако, по его словам, контакты между сторонами будут осуществляться по разным линиям.