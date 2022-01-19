«Удивительно, что не оправдали». Дело против Порошенко ударило бумерангом по Зеленскому

Печерский районный суд Киева не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене и финансировании терроризма. Его отпустили с заседания под личное обязательство. Это значит, что теперь лидер партии «Европейская Солидарность» (ЕС) обязан являться на все допросы и отказаться от поездок за рубеж — сдать загранпаспорт.

Кроме того, тот же суд еще 6 января по требованию прокуратуры наложил арест на имущество четы Порошенко общей суммой около $20-30 млн. Речь идет о квартирах, земельных участках, долях в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках и так далее. Сегодня адвокат экс-президента Игорь Головань сообщил, что защита подала апелляцию.

В отношении Порошенко возбуждены дела по трем статьям: финансирование терроризма, госизмена и создание террористической организации. Ему грозит до 15 лет колонии. Бывший национальный лидер обрел статус подозреваемого 20 декабря 2021 года. Незадолго до этого он спешно покинул страну и вернулся лишь спустя месяц — день в день с началом слушаний по избранию для него меры пресечения.

ТАСС / Яковлева Ирина

Первое заседание состоялось 17 января и продлилось почти до полуночи. Сегодняшний суд завершился менее чем за час. Сторона обвинения требовала отправить Порошенко в СИЗО на два месяца с правом освобождения под залог размером в миллиард гривен (2,7 млрд рублей).

С утра под окнами Печерского суда начала собираться армия сторонников пятого президента Украины. К полудню толпа разбила палатки и разжилась бочками и дровами, чтобы развести огонь и согреться. На пути у них встали силовики, начались стычки.

Сочувствующие Порошенко использовали против полицейских газовые баллончики, а те в свою очередь применили слезоточивый газ. Конфликт, впрочем, быстро сошел на нет из-за явного численного преимущества правоохранителей. Обошлось даже без задержаний, но с травмами: с каждой стороны пострадало по одному человеку.

Ukrainian riot police is clashing with supporters of @poroshenko ahead of an expected court decision today. Why does the @ZelenskyyUa government act like the stereotype of an autocrat? Are they more afraid of the democratic opposition than the aggressor at their boarders? pic.twitter.com/3snHsXU2e1 — Christian Kattner ???? (@Kattner_C) January 19, 2022

В 13:45 по киевскому времени (суд начинался в 14:00) к зданию суда приехал и сам обвиняемый. Он выступил с вдохновляющей речью перед группой поддержки. А после сделал это еще раз, но уже по окончанию заседания.

«Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился», – объявил Порошенко.

Также после оглашения меры пресечения экс-президент вместе с женой и сторонниками спели гимн Украины.

Ну вот, поспали — теперь можно и попеть: Порошенко на заседании суда исполнил гимн Украины. На прошлом суде у экс-президента на это сил не хватило — он уснулhttps://t.co/uHA64TTxf5 pic.twitter.com/TwsnLKhw6E — @kpru (@kpru) January 19, 2022

Напомним, Порошенко стал четвертым подозреваемым по делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. До 20 декабря он являлся лишь свидетелем. Ранее фигурантами стали глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Последнему удалось скрыться за границей.

Как рассказал лидер «ЕС», за последние два года «дорвавшиеся до власти клоуны» (имеется в виду администрация Зеленского) пытались возбудить против него уже около 20 уголовных дел. Но ни в одном из них доказать вину Порошенко следователи не смогли.

Prt Scr youtube.com / 112 Украина

В этот раз бывший украинский лидер тоже выйдет сухим из воды, убежден доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. Он назвал сегодняшнее решение суда адекватным.

«Зеленский себя в этой истории скорее дискредитировал, чем наработал очки. Выяснилось, что Зеленский относится не просто к легкой весовой категории, а сверхлегкой. Поэтому даже удивительно, что Порошенко не оправдали сразу», – считает собеседник «Политики Сегодня».

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко рассказал, почему Порошенко не побоялся ареста и вернулся на Украину. Подробности — в нашем материале.