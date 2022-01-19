Телеведущий Шейнин назвал неожиданным выступление бывшего президента Казахстана Назарбаева

Публичное обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оставило после себя очень много вопросов. Об этом заявил российский телеведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет».

Казахский политик 18 января сделал первое заявление после начала протестов в республике. Назарбаев опроверг информацию о противостоянии местных элит, призвал граждан поддержать действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и назвал себя пенсионером, который уже отошел от управления страной.

Артем Шейнин считает неожиданным заявление Назарбаева о кризисе в Казахстане, поскольку до этого момента о судьбе политика не было известно. По его словам, вопросов о происходящем в республике стало еще больше после выступления бывшего президента.

«Вот, сегодня он (Назарбаев. — Прим. ред.) выступил с записанным телевизионным обращением, и… Я не большой знаток этой темы, честно говоря. Новость я знаю, но вопросов у меня после этой новости еще больше, чем ответов», — отметил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что Назарбаев не пролил свет на ключевые вопросы по ситуации в Казахстане.

Жители Казахстана ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. В республике уже создали соответствующую петицию.