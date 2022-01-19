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Телеведущий Шейнин назвал неожиданным выступление бывшего президента Казахстана Назарбаева

Политика
Телеведущий Шейнин назвал неожиданным выступление бывшего президента Казахстана Назарбаева

Публичное обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оставило после себя очень много вопросов. Об этом заявил российский телеведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет».

Казахский политик 18 января сделал первое заявление после начала протестов в республике. Назарбаев опроверг информацию о противостоянии местных элит, призвал граждан поддержать действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и назвал себя пенсионером, который уже отошел от управления страной.

Артем Шейнин считает неожиданным заявление Назарбаева о кризисе в Казахстане, поскольку до этого момента о судьбе политика не было известно. По его словам, вопросов о происходящем в республике стало еще больше после выступления бывшего президента.

«Вот, сегодня он (Назарбаев. — Прим. ред.) выступил с записанным телевизионным обращением, и… Я не большой знаток этой темы, честно говоря. Новость я знаю, но вопросов у меня после этой новости еще больше, чем ответов», — отметил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что Назарбаев не пролил свет на ключевые вопросы по ситуации в Казахстане.

Жители Казахстана ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. В республике уже создали соответствующую петицию.

#назарбаев #казахстан #шейнин