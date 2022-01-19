«Предвойна» по-турецки. Зачем Эрдогану переговоры Путина и Зеленского в Анкаре

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов, наконец, продемонстрировать подлинное восточное гостеприимство: «суперсултан», как его иногда называют местные жители, зовет президентов России и Украины «уладить разногласия» на его территории. Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, по мнению Эрдогана и его окружения, есть что обсудить.

Миротворческие позывы начальника выразил в своей речи Ибрагим Калын – дипломат и пресс-секретарь Эрдогана. Бывшую вотчину господина Ататюрка представитель президента назвал «дружественной страной».

«Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, — признался Калын. — На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться, разобраться в своих проблемах и разногласиях».

Турция, по словам пресс-секретаря, готова отыграть «любую роль», чтобы «снизить напряженность» между Москвой и Киевом. Политическая конфронтация беспокоит руководство НАТО – Альянс не может начать договариваться с Россией, пока над столом переговоров нависает «украинский вопрос», намекнул Ибрагим Калын.

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«Замолвить словечко»

Мирного неба над Донбассом и дружественного рукопожатия Путина и Зеленского Анкара добивается весьма странными методами. В октябре прошлого года стало известно, что ВСУ впервые применили турецкие беспилотники Bayraktar TB2 против жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

При этом откуда на Украине залетные БПЛА – никто объяснить не потрудился. Лишь в декабре пресса опубликовала информацию о крупной сделке между Киевом и Анкарой: последняя продала украинским силовикам «несколько десятков» дронов, доложили инсайдеры Bloomberg. Стоимость одной «стаи», состоящей из шести «Байрактаров», оценивается примерно в 69 миллионов долларов.

Тем временем сам Владимир Зеленский не сидел без дела. Поняв, что президент Джозеф Байден не торопится подставлять плечо Киеву (а в некоторых вопросах даже «просит помолчать»), слуга народа обратил свой взор на солнечные пляжи Мармариса и Анталии. В апреле 2021 года он обратился к землякам, попросил не расслабляться и почаще летать на отдых в Турцию.

«Россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из РФ в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию», — подчеркнул Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

За несколько дней до этого состоялась его очная встреча с Эрдоганом в Стамбуле. Еще через полгода имел место телефонный разговор, а чуть позже украинский президент, что называется, «закинул удочку» на февраль этого года, чтобы иметь возможность побеседовать с турецким коллегой в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня.

Больше всего внимание СМИ привлекли переговоры Зеленского и Эрдогана в режиме тет-а-тет во время сессии Генассамблеи ООН. Лидеры закрылись в отдельном кабинете и пробыли там полтора часа, после чего продолжили переговоры в составе делегаций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позже объяснил, для чего была нужна беседа за закрытыми дверьми.

«Зеленский попросил президента Эрдогана замолвить слово за них [450 украинских заключенных] перед президентом Путиным, потому что необходимо освобождать наших людей из российских застенков», — заявил дипломат.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Маленький, но важный игрок»

Официально примирить Россию и Украину президент Турции пытается с ноября 2021 года. Именно тогда из уст Эрдогана прозвучали первые призывы к «установлению мира» в Донбассе. В остальном «суперсултан» привык балансировать между Москвой и Киевом без уклона в конкретную сторону.

Россиян он убеждает в том, что Крым якобы подвергся так называемой «аннексии», украинцев отрезвляет заявлениями о «мирном Черном море», а Белый дом нервирует утверждениями о «нереалистичности» агрессии со стороны РФ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali) Gerçekçi görmüyorum. Rusya’nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım" — AA Canlı (@AACanli) January 18, 2022

«Спекулянт», — говорит про таких политиков гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Эрдоган «ходит по лезвию» между США, Россией и Европой, пытаясь угодить всем трем сторонам и остаться в выигрыше. Чаще всего такая тактика не приводит ни к чему хорошему.

«Эрдоган понимает, что Турция – маленький, но важный игрок, с которым выгодно дружить, — рассуждает политолог. — На фоне обострения отношений между Россией и Украиной (имею в виду сообщения о якобы готовящемся нападении и так далее) Эрдоган намеревается ворваться в большую политику, сделать Анкару серьезной геополитической точкой на карте. Он понимает, что у всех бывший партнеров Украины, таких как США и Евросоюз, терпение уже кончилось, поэтому на теме так называемой "предвойны" он готов спекулировать».

tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Ответ России предсказуем – Турции «ничего не светит», считает Маркелов. Реджеп Эрдоган вместе со своими соратниками – крайне ненадежные переговорщики, с которыми Москва работать по таким значимым трекам не будет.

«Москва либо промолчит, либо откажет», — подвел черту эксперт.

Пока больше всего причин опасаться Эрдогана у Соединенных Штатов. Если по России и Украине турецкий президент «прошелся» заявлениями, то против Вашингтона у него прибережен вполне осязаемый козырь – четыре дивизиона ракетных комплексов С-400. Нечасто государство, которое является членом НАТО, закупается оружием в России.