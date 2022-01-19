Журналист Сосновский связал изменения в поведении Бербок по «СП-2» с влиянием Шольца

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок придется смириться с «Северным потоком — 2» из-за курса правительства. Такое мнение выразил журналист Александр Сосновский.

Главный редактор немецкого интернет-издания World Economy отметил, что руководитель ведомства стала более осторожной в высказываниях против газопровода. По его словам, изменения в поведении связаны с присутствием лидера «Зеленых» в составе правительства. От членов партии требуют реализации общего курса политики, а кабмин, который возглавляет канцлер Олаф Шольц, не намерен отказываться от проекта.

«Бербок, будучи министром иностранных дел, обязана проводить линию правительства, а не партии «Зеленые». Поэтому ей приходится, сцепив зубы, высказывать мнение, превалирующее в правительстве. Это мнение однозначное: «Северный поток — 2» — коммерческий проект, не имеющий отношения к политике, он не должен быть привязан к политике и точно не может стать предметом переговоров или давления на какую-либо сторону», — уверен эксперт.

Журналист добавил, что в последнее время Бербок отказалась от резких высказываний в адрес проекта. По его словам, это связано с требованием правительства. Следовательно, Германия не оправдала надежды противников газопровода об усилении давления.

«Бербок придется выполнить волю канцлера или уйти в отставку», — на пальцах объяснил Сосновский.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что затягивание процесса сертификации «Северного потока — 2» создает опасность для энергоснабжения Европы. По его словам, задержки идут на пользу только США.