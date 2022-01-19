«Новая старая власть». Что изменится в Ярославской области с приходом нового правительства

В Ярославской области представили новую власть: врио губернатора Михаил Евраев презентовал на днях обновленное правительство. Об этом он сообщил на прошедшем 17 января заседании кабмина.

Напомним, что в минувшем году в области произошла смена лидера: прежний губернатор Дмитрий Миронов был призван в Москву «княжить» на уровне помощника президента. Его и сменил Евраев, тогда еще заместитель руководителя ФАС. Как водится, назначенный глава региона отправил прежнее правительство в отставку — и вот теперь объявил новый состав своего кабинета.

Как считает известный политолог Алена Август, здесь важно понять даже не то, что было не так с прежним кабинетом. Интереснее другое. В области врио губернатора стал еще и председателем регионального правительства, что, на взгляд эксперта, является гораздо более значимым фактором.

«Тем самым человек показывает, что он готов брать на себя ответственность за то, что происходит в регионе. А это важно в ситуации, когда у нас до сих пор так развит региональный патриотизм. Когда многие считают, что человек во власти должен быть "свой". А вот Евраев "не свой". И это ключевой фактор, показывающий, что человек ответственный, что он надолго и всерьез», — считает аналитик.

При этом, добавила она, в региональном правительстве сохранена достаточно высокая доля «местных» министров. Таким образом, в Ярославской области сейчас нет той щекотливой ситуации, когда приходит новый губернатор и приводит за собой команду «варягов на пиратском судне». Здесь сохраняется некий баланс.

«Что касается проблем, то их в области достаточно много, почему и возникла такая политическая нестабильность. Это и продолжавшаяся борьба предыдущего губернатора с тем руководителем региона, который был до него. Это и не очень устойчивые экономические позиции области», — подчеркнула собеседник «ПС».

vk.com / Алена Август

И решать эти проблемы новой власти, по ее мнению, будет непросто. И выход из положения только один — железная воля, собранная в кулак, а также умение использовать местные ресурсы. Наличие такого «джентльменского набора» и станет тем фактором, который предопределит направление развития региона.

А вот политолог из Ярославля Илья Шестериков оказался настроен более скептически. По его мнению, налицо очень условно «новое» правительство области, очень похожее на своих предшественников.

Эксперт с иронией отметил, что в Ярославской области сейчас даже появляется такое понятие, как «оставленники». Это ставленники экс-губернатора Миронова, которые и сформировали, в принципе, костяк кабинета. Врио Евраев, по его словам, основную структуру правительства так и не изменил:

«Да, убрали некоторые токсичные фигуры, например, [экс-главу кабмина Дмитрия] Степаненко, точнее, он ушел сам. Мэр [Владимир] Волков так и остается в кресле со своей "заботой" о городе. [Замгубернатора Андрей] Шабалин, который был продюсером выборов и, соответственно, их слил и по всем фронтам проиграл, он так же уходит, причем даже в Москву. И как к этому можно относиться?» — возмутился политолог.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Он также поделился связанными с изменениями в руководстве региона надеждами и тревогами местных жителей:

«Понятно, что новые люди во власти все же воспринимаются с оптимизмом — а вдруг что-то изменится. Но у нас врио губернатора еще и занимает пост врио председателя правительства. Это чтобы две зарплаты что ли получать? Или как? Ирония к происходящему у людей чувствуется. Повторю: изменения именно декоративные».

По его мнению, реакция самих жителей области на новую власть будет понятна уже на этой неделе. Область ждут публичные слушания по изменению устава города, есть предложение изменить схему формирования горсовета. Сейчас половина его состава формируется списочным составом, половина — одномандатники. Некоторые предлагают списки убрать вообще. Аргумент: мы же хозяйством занимаемся, а не политикой.

Более того, все больше граждан подают обращения, правда, по словам эксперта, без особого успеха:

«Таких обращений уже много, например, по застройкам. Или живой пример — встреча власти с оппозиционными партиями. Да, встретились. А дальше? Ситуация же зависла — поговорили и разошлись. А не зависнуть она и не могла, потому что исполнители все те же. Как можно принимать иные решения, если в креслах — те же люди?»

yarregion.ru / ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

При этом, отметил Шестериков, простые ярославцы даже и не следят за сменой во власти — пытаются хоть как-то пережить транспортную «реформу». И им, конечно, пока не до этих высоких материй, назначений и смен одного на второго. По мнению политолога, при Миронове власть настолько отдалилась от обычного человека, что даже появление на местной политической арене нового лица не вызывает бурного ажиотажа.

«А ведь это уровень правительства! – отметил он. – Что уж говорить о низовых ступенях, где никто не знает своих депутатов, когда народ и власть просто не встречаются. Да, сейчас начнутся избирательные кампании, опять стартует чес по дворам. Но чиновники же отгородились, власть – отдельно, и за пять лет особых изменений не произошло. Поэтому люди и не интересуются тем, что творится во власти, это разные, параллельные миры».

Напомним, что в этом году еще 15 российских регионов могут сменить своих губернаторов. Кому из руководителей стоит готовится к отставке — читайте в нашем материале.