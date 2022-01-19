Меры по COVID-19 могут усилить в Петербурге из-за роста заболеваемости

Противоэпидемические мероприятия по коронавирусу могут ужесточить в Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции.

Речь идет о запрете массовых мероприятий, переводе части сотрудников предприятий на удаленку и отмене диспансеризации. Все эти ограничения связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%, сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

«На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемических мероприятий», — отметил он.

Несмотря на принятые командой губернатора Александра Беглова меры, Петербург все еще занимает лидирующие позиции в антирейтинге по заболеваемости и смертности от COVID-19. Градоначальник еще осенью 2021 года заявлял, что достичь коллективного иммунитета удастся в январе, но реальная статистика ставит под сомнение его слова.