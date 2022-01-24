В Москве госпитализировали мужчину с «улучшающей потенцию» морковью в прямой кишке

На днях сотрудники одной из столичных больниц стали свидетелями необычной попытки самолечения. У 53-летнего местного жителя в прямой кишке была обнаружена морковь, которая, по словам его супруги, должна была «улучшить потенцию», сообщает «МК».

Потерпевшему потребовалась срочная госпитализация — его сопровождала супруга, которая, как оказалось, и была виновницей произошедшего. Женщина жаловалась, что из-за приема сильнодействующих лекарств у мужа начались трудности в выполнении супружеского долга. Тогда она решила помочь любимому, пусть и довольно экстравагантным методом.

Однако произошло непредвиденное: оранжевый овощ безвозвратно проскользнул в задний проход москвича, так как благоверная из-за длинных ногтей не смогла удержать «лечебный инструмент».

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В травмпункте отказались помогать супругу, объяснив это отсутствием необходимых инструментов, поэтому многострадальная пара отправилась в больницу. Хирургам пришлось провести полноценную операцию по извлечению корнеплода.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева предупредила, что чистка кишечника с помощью клизмы может быть очень опасна.