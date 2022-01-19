«Каждого поцелую». Как КПРФ воспользовались «антиваксерами» и QR-протестом в своих целях

Антиваксерский курс руководства КПРФ оборачивается «саботажем» массовой вакцинации в региональных парламентах. Поведение слуг народа от коммунистов вызывает все больше вопросов к центральному комитету партии. Два года назад в КПРФ решили не без политтехнологической хитрости возглавить протесты против QR-кодов и обязательных прививок, но ситуация выходит из-под контроля.

Так, депутат Курской облдумы и коммунист Николай Карцев признался, что зашел в красную зону ковидного госпиталя без маски, но с самогоном, чесноком и салом: таким образом он хотел улучшить самочувствие зараженных пациентов. И, по его словам, достиг цели.

«Я заходил в красную зону без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. Принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели», — рассказал Карцев во время заседания.

О том, что крепкий алкоголь и угощения якобы «вылечили» зараженных коронавирусом, депутат решил после обращения одной из пациенток. При этом нет официальных клинических подтверждений того, что упомянутые Карцевым продукты лечат COVID-19.

«Говорит: "Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели! Врачи в палату заходили, спрашивали: "Чего самогонкой пахнет?" А мы им говорили, что руки дезинфицируем», — пересказал разговор с незнакомкой сам Карцев «Курским известиям».

Невские Новости / Ольга Костромина

Кроме того, коммунист подставил под сомнение качество вакцины, эффективность которой якобы меньше, чем в «старые времена» (речь идет о вакцинации в СССР). Природу коронавирусной инфекции Карцев интерпретирует по-своему: народ «запугали, устроили психоз», а «страх убивает иммунитет». Донести свое видение проблемы широкой публике у политика не вышло.

«Я позвонил в передачу "Пусть говорят", предложил им: "Давайте я зайду в любую московскую больницу без маски, если нужно, каждого больного поцелую", а мне говорят — вы что, хотите, чтобы нас посадили?» — разоткровенничался с журналистами депутат.

Сам 68-летний коммунист не прививался и не болел коронавирусом: он уверен, что это из-за ежедневного чтения молитвы «Отче наш», которая «убивает 100 видов вирусов».

«Оседлать» протестный тренд

Столь экстремальная антиваксерская риторика в рядах КПРФ совсем не удивляет. Вот уже два года парламентские коммунисты зарабатывают электоральные очки на противниках вакцинации, будто бы запланировано возглавив и взяв под контроль протест против обязательных прививок и введения QR-кодов в общественных местах.

И если позицию партийного руководства можно назвать умеренной («вакцинация — медицинский эксперимент»), то среди иных функционеров КПРФ есть и те, чье мнение откровенно подрывает партийную репутацию.

Например, Геннадий Зюганов неоднократно декларировал «исключительно добровольную вакцинацию» и недопустимость «построения в России электронного концлагеря». Тем временем депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева уже называет вакцинацию беременных «жертвоприношением» и «чудовищным экспериментом» (между тем, ведущие ученые нескольких стран мира эту позицию не разделяют).

duma.mos.ru / Московская городская Дума

Депутат ГД Валерий Рашкин и вовсе организовал летом протестную акцию против обязательной вакцинации в Москве. Митинг разгоняла полиция: по некоторым оценкам, в несанкционированном мероприятии участвовали несколько сотен человек, принципиально не надевших маски.

Депутат Ярославской областной Думы от КПРФ Эльхан Явар оглы Мардалиев заявлял, что «любая прививка — это определенный риск, тем более от COVID-19». А экс-депутат Евпаторийского городского совета, коммунист Вадим Могилко, красноречиво вопрошал в середине декабря:

«Нахрен вкалывать себе шмурдяк, если ужаленные заболевают?»

Примечательно, что ближайшие товарищи КПРФ по идеологии, социалисты из «Справедливой России — За правду», разделяют позицию коммунистов по поводу прививок и QR-кодов, осторожно заявлял в середине декабря замруководителя фракции Олег Нилов. Однако в партии Сергея Миронова и Захара Прилепина «взрывоопасную» тему вакцинации затрагивают аккуратно, стараясь не обострять и без того противоречивую для российского общества тему.

Пандемия очень кстати

В июле, за два месяца до выборов в Госдуму, портал Superjob провел опрос, показывающий отношение россиян к обязательной вакцинации. Из 1600 опрошенных старше 18 лет 28% одобрили идею, против выступили 55%. Июньский опрос ВЦИОМ показывает противоположное: 60% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, 22% отрицательно, 15% безразлично.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Совпадение ли, но сентябрьские выборы в Госдуму РФ обнаружили существенный рост рейтингов КПРФ. Ее позиции в парламенте значительно улучшились: в VIII созыве партия получила 57 мандатов, увеличив фракцию аж на 15 человек по сравнению с прошлым созывом. Сами коммунисты уверены, что популярное нынче «антиваксерство» тут не при чем.

«За КПРФ голосовали люди, которые недовольны стагнацией в экономике, падением уровня жизни, повышением пенсионного возраста», — гласит официальная позиция КПРФ.

Политолог Илья Гращенков отмечает, что против резонансного, ныне свернутого законопроекта о введении обязательных QR-кодов о вакцинации на федеральном уровне предусмотрительно выступили все парламентские партии, кроме «Единой России» и ЛДПР. Тем не менее, в авангарде «ковидного» протеста изначально стояла КПРФ.

«КПРФ проводила акции и митинги, в СРЗП назвали цифровые пропуска новым крепостным правом, "Новые Люди" предложили свой альтернативный "план Б". Похоже, что все политические силы начали гонку за симпатии того электората, который неожиданное вмешательство власти в их личную жизнь сильно задело», — отметил Гращенков в Telegram.

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