Президент Франции Макрон: Европа скоро представит предложения по безопасности

Предложения от Европы по безопасности и стабильности будут представлены в ближайшее время. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства выступал в Европарламенте с речью о приоритетах председательства в Евросоюзе. По его словам, идеи будут обсуждаться в рамках НАТО, а после вынесены для переговоров с Россией.

«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности», — сказал Макрон.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, переговоры с Россией должны сочетать диалог и сдерживание.