Украинские стеклозаводы останавливают работу из-за дорогого газа

Сразу три стекольных завода остановили производство на Украине из-за неподъемных цен на газ, говорится в сообщении профильной ассоциации «Стекло Украины».

Под угрозой увольнения оказались около 12 тысяч человек. Стекольный бизнес становится убыточным и сейчас находится на краю полного исчезновения. Как отметили в ассоциации, бюджеты всех уровней лишатся миллиардных поступлений.

В качестве причины представители отрасли называют рост цен на газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции. Еще одна причина кроется в демпинговом импорте стеклянных изделий из стран с более низкими ценами на энергоносители, добавили в ассоциации.

Киевский эксперт Валентин Землянский ранее предрек неизбежное опустошение подземных хранилищ газа на Украине. Украинские энергетики оказались неспособны покрыть текущие потребности в топливе, обратил внимание специалист.