Песков: блокировка «Северного потока — 2» губительно скажется на Европе

Незапуск газопровода «Северного потока — 2» может обернуться для Европейского союза губительными последствиями. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, угрозы некоторых западных стран, в частности ФРГ, «отключить» трансбалтийскую трубу осуществить невозможно. Нельзя заблокировать то, что даже не было запущено, отметил чиновник, но факт того, что «СП-2» до сих пор не работает, должен вызывать в ЕС беспокойство.

«Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили. И то, что его не включили, на самом деле плохо и для тех, кто участвовал в проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которая тоже существенно страдает в это пандемийное время», — отметил Песков.

Ранее представители официального Берлина допускали введение жестких ограничений в отношении «Северного потока — 2». Так, например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила введение санкций в случае «российской агрессии» против Украины.