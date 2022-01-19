Решение властей Эстонии о продолжении участия в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) говорит о непоследовательности Таллина в вопросах обеспечения безопасности. Так изменчивую позицию европейской страны оценили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«Четыре месяца назад Эстония угрожала уйти из Мали, поскольку появились слухи, что туда заходит Россия. Теперь они изменили официальную позицию и намерены оставаться в Мали, поскольку… туда заходит Россия и, по заявлениям эстонских военных, "страна нуждается в защите перед лицом нарастающей агрессии России"», — говорится в официальном заявлении СОМБ.

Сотрудничество с российскими инструкторами в сложившейся ситуации является единственной реальной возможностью стабилизировать обстановку. Специалисты из РФ, которых на Западе принято причислять к «ЧВК Вагнера», помогут местным властям реорганизовать армию. Мали нуждается в дееспособных подразделениях для борьбы с группировками радикалов, угрожающими стабильности республики. На фоне провала миротворческих инициатив Запада эта потребность только возросла.

ЦАР, Гвинея, Мали, Судан, Алжир, а также ряд других африканских стран намерены ограничить взаимодействие с НАТО, сообщает СОМБ. Для решения обострившихся проблем в сфере безопасности в Сахеле необходима поддержка надежных союзников, которые руководствуются сложившимися условиями, а не политическими мотивами.