Семья Зеленского в январе отдохнула в элитном отеле на Сейшелах

Семья президента Украины Владимира Зеленского разместилась в элитном отеле во время отдыха на Сейшельских островах. Об этом сказано в расследовании «Украинской правды».

Согласно данным интернет-издания, супруга главы государства Елена вместе с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул. Затем они совершили перелет на Сейшелы.

«Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны», — раскрыли журналисты неожиданные подробности.

Семья и друзья Зеленского отдыхали в элитном отеле, где гостям в это время года предлагают остановиться на вилле с террасой у моря. Стоимость аренды составляет около тысячи долларов в сутки. Согласно данным источник издания в правоохранительных органах, жена Зеленского вместе с детьми вернулась в Киев 16 января. Перелет также осуществлялся через Стамбул.

Первую леди встречали автомобили управления госохраны на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта «Борисполь». Стоимость услуги составляет около 3,5 тысячи гривен за человека. При этом заявка на сопровождение поступила от государственного управления делами. По мнению украинских журналистов, оплата могла быть осуществлена посредством госбюджета.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил ввести ограничения для украинских олигархов за рубежом.