В Польше идет активная дискуссия о том, как разрешить проблему с недостатком газа в стране. Издание Energetyka 24 считает, что одним из экономически целесообразных методов решения вопроса энергетического кризиса является закупка российского газа.

«Идея заключить с Россией выгодный контракт обретает особую популярность на фоне того, что от высоких цен на газ страдает значительная часть общества», — говорится в статье.

Однако несмотря на очевидные экономические выгоды от потенциального заключения долгосрочного контракта с «Газпромом», СМИ продолжают искать «руку Кремля». По мнению польских медиамейкеров, такой ход хоть и оправдан экономически, однако с политической точки зрения, по их мнению, неприемлем, так как вызовет «зависимость от Москвы».

Более того, авторы статьи даже возложили вину на Россию за действия, якобы спровоцировавшие европейский экономический кризис из-за скачков цен на голубое топливо. Правда, как обычно не приводя никаких доказательств.

Напомним, ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Крачмер заявил о невозможности отказа от «Северного потока — 2». Немецкий политик осудил агрессивную риторику коллег в отношении российского газопровода и призвал отстаивать национальные интересы, а не «экономические хотелки США».