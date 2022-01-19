Песков прокомментировал отмену планов Поклонской по работе в Кабо-Верде

Новые кандидаты на пост посла России в Кабо-Верде пока не согласовывались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал отмену планов бывшего депутата Натальи Поклонской на работу в Кабо-Верде.

«Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались», — сказал Песков журналистам.

О том, что Поклонская не поедет работать в Кабо-Верде, стало известно 19 января. Позже эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ. Сообщается, что у политика поменялись личные обстоятельства.

Бывший депутат готовилась к отъезду с осени. Она признавалась, что не будет скучать по Крыму.