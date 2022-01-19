Кремль поприветствовал предложение Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Москва приветствует любые инициативы, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами.

Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Песков также обратил внимание, что разногласия Москвы и Киева вызваны «пробуксовкой» выполнения Минских соглашений со стороны последнего.

«Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ситуацию в российско-украинских отношениях ранее оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва не создавала поводов для конфликтной ситуации вокруг Киева.