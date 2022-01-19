Бывший предправления Нэклис-банка Борискин заявил в полицию на экс-акционера Касперскую

Бывший предправления Нэклис-банка Сергей Борискин, которого арестовал суд, попросил возбудить уголовное дело в отношении бывшего акционера учреждения Натальи Касперской.

Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил информацию о заявлении от подзащитного. Сама Касперская рассказала, что проходит по делу как потерпевшая и не знает ничего о действиях бывшего коллеги, пишет издание «Ведомости».

Нэклис-банк лишился лицензии 10 января 2020 года. Наталья Касперская сразу заявила, что руководство предложило ей три года назад стать акционером финучреждения, но это решение было «необдуманным». Она отметила, что не исключала отзыв лицензии у банка и в 2019 году предложила ЦБ разобраться с проблемами «Нэклиса». Борискина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено в связи с незаконным выводом из «Нэклиса» активов.