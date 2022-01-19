Путин не окунался в прорубь на Крещение из-за пандемии COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин не окунался в прорубь по случаю Крещения из-за эпидемиологических условий, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России пообщался с журналистами 19 января. Отвечая на один из вопросов, он объяснил, почему Путин не окунался в крещенскую купель в этом году.

«Президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», — заявил Песков.

Ранее в РПЦ посоветовали отнестись к идее окунания в прорубь с осторожностью. В том числе, из-за эпидемической ситуации и массовых скоплений людей.