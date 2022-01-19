Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Пензенской, Томской и Брянской областях

Новый штамм-коронавирусной инфекции «Омикрон» обнаружен сразу в нескольких субъектах Российской Федерации.

В Брянской области медики выявили три новых случая инфицирования «Омикроном». Новой вариацией коронавируса заразилась семья: мужчина в возрасте 72 лет и две дочери. Одна из пациенток была привита вакциной Pfizer.

Один случай заражения «Омикроном» обнаружен в Томской области. Жителей региона призвали соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома.

У пяти жителей Пензенской области также был обнаружен омикрон-штамм COVID-19. Возраст пациентов составил от 29 до 69 лет. Сообщается, что они были изолированы и чувствуют себя хорошо.