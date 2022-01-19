Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбеза страны

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила отмену пожизненного председательства бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа республики.

О решении парламента сообщил депутат Канат Нуров. Он опубликовал пост в Facebook.

«Необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса», — написал Нуров.

Все правки уже отправлены сенату. Они предполагают, что председательство в Совбезе и Ассамблее будет осуществляться «по должности, а не по личности».

Нурсултан Назарбаев долго не появлялся на публике после начала протестов в Казахстане. Недавно он опубликовал видеообращение.